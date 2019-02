Green Book Beste Film, meeste Oscars voor Bohemian Rhapsody

De aanloop naar de 91ste uitreiking van de Oscars was roerig. Zo was er discussie over de nieuwe categorie Populaire Film, waarna de organisatie de invoering hiervan uitstelde. Ook trok acteur Kevin Hart zich terug als presentator van het gala, nadat oude anti-homotweets van hem waren opgedoken. Daarom had de show voor het eerst in 30 jaar geen presentator.

Alle ophef kwam bij de opening van de show meteen aan bod. "Even een korte uitleg voor iedereen die in de war is: er is geen presentator, er is geen categorie Populaire Film en Mexico betaalt niet voor de muur", zei actrice Maya Rudolph. Hierna reikte ze samen met Tina Fey en Amy Poehler de award voor beste vrouwelijke bijrol uit aan Regina King voor haar rol If Beale Street Could Talk.