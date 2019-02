Corsica kampt nu al met bosbranden, 1500 hectare verwoest

Door de harde wind van de afgelopen dagen zijn op het Franse eiland Corsica bosbranden ontstaan. In één nacht is bijna 1500 hectare natuurgebied door het vuur verwoest. Er zijn 15 brandhaarden geteld. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en geen huizen verwoest.

Bosbranden in de winter zijn uitzonderlijk. Volgens de prefect van het eiland is een van de oorzaken de enorme droogte van deze winter. Zij zei op een persconferentie dat de luchtvochtigheid 8 procent is en dat dat lager is dan in de zomer.

Versterking

De grootste brandhaard is bij Calenzana bij Calvi. Daar is 1200 hectare afgebrand en het vuur is nog niet onder controle. Het vuur wordt bestreden door bijna 200 brandweermensen. Morgenochtend komt er versterking van het Franse vasteland. Het is nog niet duidelijk of de branden zijn aangestoken.

Vorige zomer waren er in Frankrijk veel bosbranden, maar bleef Corsica dat lot bespaard. Vorige week waren er ook tientallen bosbranden in een bergachtig gebied in het noorden van Spanje.