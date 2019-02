Tientallen doden bij verkiezingsgeweld in Nigeria

Bij geweld rond de presidentsverkiezingen van gisteren in Nigeria zijn tot nu toe 39 doden gevallen, zeggen waarnemers. Gisteren leek het er nog op dat de stembusgang redelijk vreedzaam was verlopen, maar nu blijkt er toch veel onrust te zijn geweest. Vandaag werd in sommige regio's ook nog gestemd. Onder de doden is een medewerker van de kiescommissie, die door een verdwaalde kogel werd geraakt.

Bij eerdere verkiezingen in Nigeria vielen nog meer doden, de meeste door gewelddadigheden die uitbraken nadat de uitslag bekend was gemaakt. Bij de voorlaatste verkiezingen in 2015 kwam het dodental op zeker honderd en vier jaar daarvoor waren er zelfs 800 doden.

Een militair kwam bij een wegblokkade in een vuurgevecht terecht waarbij hij en zes schutters omkwamen. De schutters zouden met de blokkade militairen in de val hebben willen laten lopen. Bij een ander incident werd een aantal waarnemers bij een verkiezingsbureau doodgeschoten.

Recessie

De uitslag van de verkiezingen is nog niet bekend, maar het is een nek-aan-nekrace tussen zittend president Muhammadu Buhari (76) en oppositieleider en Atiku Abubakar (72). De uitslag laat waarschijnlijk nog enkele dagen op zich wachten.

Bijna 73 miljoen kiesgerechtigde Nigerianen konden kiezen uit meer dan 70 presidentskandidaten, maar het was al duidelijk dat alleen Buhari en Abubakar kans maakten. Zij zijn de leiders van de twee grootste politieke partijen.

Buhari, een gepensioneerde legergeneraal, wil beginnen aan zijn tweede termijn. Zijn campagne draaide om het aanpakken van corruptie en Abubakar beloofde de economie uit zijn eerste recessie in 25 jaar te halen. Onder Buhari ontstond een recessie toen de wereldwijde olieprijzen instortten. De werkloosheid groeide tot 23 procent en de inflatie is nu boven de 11 procent.