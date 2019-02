Harde wind maakt van vissen in Malta een koud kunstje

Volgens de Times of Malta is het levensgevaarlijk wat de mannen doen. Ze lopen zo de weg op als daar vissen terechtkomen. Ook de automobilisten worden erdoor afgeleid. Auto's rijden slingerend over de weg in een poging de vissen zoveel mogelijk te ontwijken.

Daarnaast zijn de hoge golven gevaarlijk. Een van de 'vissers' werd door een golf gegrepen en naar de zee getrokken. Hij kon nog net op tijd door een van de andere vissers gered worden.

Het is niet alleen slecht weer in Malta. In Italië en Kroatië vielen gisteren doden en gewonden door de harde wind die soms snelheden bereikte van 180 kilometer per uur.