Amerikaanse jackpot-winnaar zoek, wie claimt 1,5 miljard?

Iedereen in de wijde omtrek van het stadje Simpsonville in de Amerikaanse staat South Carolina vraagt zich af: wie is de winnaar van de Mega Millions jackpot van 1,5 miljard dollar?

Er zijn allerlei theorie├źn. Misschien was de winnaar zo geschrokken toen hij de winnende getallen zag dat hij of zij dood is neergevallen. Of de winnaar is een voortvluchtige crimineel die nu vreest dat er allerlei feiten over zijn leven bekend worden.

Maar hij kan ook rustig hebben gedacht: ik hou iedereen in spanning en loop 19 april even voor 17.00 uur het loterijkantoor in Columbia binnen met mijn lot en claim de jackpot een minuut voor de deadline afloopt. Hij is nu nog te druk met het inwinnen van financieel en juridisch advies.

Inkomstenbelasting

Het winnende lot werd tussen 20 en 23 oktober verkocht in een KC-supermarkt in Simpsonville. Niemand daar herinnert zich natuurlijk de koper. Simpsonville ligt niet langs een snelweg en bewoners denken dan ook dat het lot is gekocht door een buurtbewoner.

Als de prijs niet wordt geclaimd, wordt het geld verdeeld onder de overheden van alle Amerikaanse staten. Grote verliezer is dan South Carolina. Die staat loopt dan ruim 60 miljoen inkomstenbelasting mis van de loterijwinnaar. Ook de eigenaar van de supermarkt zou een tegenvaller hebben; hij zou een bonus van 50.000 dollar krijgen.

De winkel heeft al wel geprofiteerd. De omzet steeg enorm toen bekend werd dat het winnende lot daar was verkocht. Mensen denken altijd dat geluk op hen afstraalt. De borden met "Wij verkochten het winnende lot van 1,5 miljard" blijven dan ook de gevel sieren.