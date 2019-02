Misbruikslachtoffer: 'Niet ter discussie stellen celibaat is gemiste kans'

Drie dagen lang waren de ogen van de internationale pers gericht op Vaticaanstad. Onder leiding van paus Franciscus waren daar 190 deelnemers, onder wie 140 bisschoppen, van over heel de wereld bij elkaar voor wat ook wel de 'misbruiktop' is gaan heten. Drie dagen lang is er gepraat, geluisterd en overlegd.

Misbruikslachtoffer Frans Schaars heeft vanuit zijn huiskamer in Didam geen nieuwtje gemist over de conferentie. Hoewel hij niet is teleurgesteld over de uitkomst, had hij wel graag meer verandering en meer aandacht voor misbruikslachtoffers gezien. "Het gaat het Vaticaan om de schade die de kerk heeft opgelopen en niet om de slachtoffers", zegt hij.

Uitkomst bijeenkomst

In zijn slotrede zei de paus vandaag dat er een nieuwe houding moet komen tegenover misbruik, waarbij de bescherming van het kind voorop moet staan. Ook wil hij dat kandidaten voor het priesterambt beter gescreend worden en dat de zorg voor slachtoffers van misbruik wordt verbeterd.

Het Vaticaan wil daarnaast een handboek opstellen met daarin verplichtingen voor bisschoppen die in hun bisdom geconfronteerd worden met misbruik. Ter ondersteuning van bisschoppen met weinig geld en personeel wordt een speciale taskforce in het leven geroepen.

De paus haalde weliswaar hard uit naar de plegers van seksueel misbruik, maar de aangekondigde maatregelen worden als weinig concreet gezien.

Celibaat

Ook Schaars had liever een andere uitkomst gezien. "De discussie rond het celibaat is heel nadrukkelijk niet aangezwengeld op de conferentie, terwijl het celibaat naar mijn idee één van de redenen is dat er zoveel misbruik is en is geweest."

Schaars werd in de jaren zestig seksueel misbruikt door twee paters van een katholiek jongensinternaat in 's-Heerenberg. Pedopaters noemt hij ze. Met één van hen moest hij regelmatig mee naar de werkkamer. Het begon met het bekijken van pornografische afbeeldingen in een atlas van de pater. Schaars wist niet goed wat hem overkwam. "Ik wist niet wat homo's waren, ik wist niet wat seks was en ook niet hoe kinderen gemaakt werden. Ik was zo groen als gras", vertelt hij.

Het misbruik begon toen Schaars elf was. In onderstaande video doet hij zijn verhaal: