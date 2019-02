'Brexit dankbaar voor cartoonist, maar het komt me ook mijn neus uit'

Bell is, net als The Guardian, behoorlijk links. En hij steekt zijn woede over brexit niet onder stoelen of banken. "Ik heb er een heel dubbel gevoel over. Aan de ene kant is dit voor mij als cartoonist geweldig. De grappen komen je elke dag tegemoet. Maar aan de andere kant moet ik wel met deze onzin leven."

Theresa May de zombie

Zo tekent Bell premier May altijd als een zombie. "Ze is al zo vaak opgestaan uit de dood. Iedereen heeft haar al talloze keren afgeschreven. Maar ze zit er nog steeds. Kijk, het is mijn werk om politici te beledigen. Om controverse te veroorzaken. Dus je moet prikkelen. Je wil dat de lezer een paar seconden stilstaat en nadenkt. Of lacht. Of allebei. Als dat lukt is het een goede cartoon."