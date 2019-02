Het blijft uitzonderlijk zacht weer: woensdag mogelijk 20 graden

Het KNMI verwacht dat de komende dagen verschillende dagrecords worden verbroken. Ook kan het een van de vroegste warme dagen ooit worden. Het meteorologisch instituut spreekt van een warme dag wanneer het kwik de 20 graden aantikt.

De vroegste warme dag ooit werd in 1990 op 24 februari genoteerd. Dat was in Oost-Maarland in Zuid-Limburg. Het maandrecord van warmste februarimaand zal evenmin verbroken worden, denkt NOS-weerman Peters Kuipers Munneke. "Daarvoor was het aan het begin van deze maand te koud. Ook duikt de nachttemperatuur deze dagen onder de nul."

Elfstedentocht

Een warme februarimaand komt vaker voor, volgens Kuipers Munneke. "Er is in deze maand evenveel zon als in oktober. Als de wind dan lang vanuit het zuiden komt, heb je al snel warm weer te pakken."

Een oostenwind kan februari juist ook uitzonderlijk koud weer brengen en dan sta je rond deze tijd van het jaar nog op de schaatsen. Een groot contrast met deze week: "De Elfstedentocht gaan we deze winter niet meer rijden", lacht Kuipers Munneke.