Mogelijke vliegtuigkaping Bangladesh voorkomen, passagiers ongedeerd

Een Boeing 737 met 142 passagiers aan boord is in Bangladesh teruggekeerd naar het vliegveld van de zuidelijk gelegen stad Chittagong. Volgens veiligheidsbronnen heeft een passagier geprobeerd het vliegtuig te kapen. Hij gedroeg zich verdacht en zou van plan zijn geweest de cockpit binnen te dringen. Alle passagiers zijn ongedeerd uit het vliegtuig gehaald.

De vlucht van Biman Bangladesh Airlines vertrok eerder vandaag uit Chittagong met Dubai als bestemming. Kort na het opstijgen keerde het toestel weer terug naar de luchthaven voor een noodlanding, bevestigt een woordvoerder van de luchtmacht van Bangladesh.

De verdachte passagier, volgens de woordvoerder een "terrorist", is gearresteerd. Het is niet duidelijk wat zijn motief was.