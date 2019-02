Treinconducteur krijgt klappen na wekken slapende reiziger

Een conducteur is zaterdagochtend mishandeld door een man die in slaap was gevallen in de trein. De NS-medewerker kreeg klappen in het gezicht.

Volgens de politie sprong de man uit zijn vel toen de conducteur hem wekte. Hij schopte en sloeg om zich heen en raakte het slachtoffer daarbij in het gezicht. De man is in Castricum aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Inmiddels is hij weer vrijgelaten.

De conducteur raakte niet zwaargewond, schrijft NH Nieuws.

Meerdere mishandelingen

Op hetzelfde traject in Noord-Holland is zaterdagavond ook een machinist mishandeld. Op station Anna Paulowna kreeg de treinbestuurder klappen in zijn maag. Ook kreeg hij een blikje bier naar zijn hoofd gegooid.

Een groepje van zeven mannen werd aangehouden. Die waren in al uit de trein gezet in Schagen vanwege hun gedrag. Volgens NH Nieuws stapte de groep een trein later weer in en kwam toen in conflict met een conducteur en de machinist.

En er was zaterdag nog een incident. De politie pakte een vrouw op die in de trein tussen Dordrecht en Roosendaal een conducteur bedreigde met een mes, nadat hij haar had aangesproken op het feit dat ze zat te roken.