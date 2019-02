Paus haalt hard uit naar seksueel misbruik, in en buiten de kerk

Paus Franciscus heeft in zijn slotrede van de conferentie over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk hard uitgehaald naar mensen die zich schuldig maken aan seksueel misbruik van minderjarigen. Zij zijn volgens de paus bezeten van de duivel en slachtoffers dienen tegen hen beschermd te worden. Ook kondigde hij een reeks maatregelen aan die misbruik in de kerk, maar ook daarbuiten, moeten terugdringen.

De paus noemde misbruik een universeel probleem, dat binnen en buiten de kerk bestreden dient te worden. Hij kreeg na zijn toespraak applaus van de aanwezige kardinalen.

Voor zijn rede was er een eucharistieviering waarin aartsbisschop Coleridge van Brisbane preekte. Die zei dat het niet bij woorden moet blijven, maar dat er concrete actie nodig is om het misbruik in de kerk aan te pakken. "Dat kost tijd, maar we hebben niet eeuwig de tijd", zei hij. "En we mogen niet falen."