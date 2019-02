Japanse keizer Akihito roept op tot meer openheid naar de wereld

Akihito nam in 1989 de troon over van zijn vader Hirohito, die keizer was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Al als kroonprins sprak Akihito de wens uit om dichter bij het volk te staan. Hij maakte er later in de rol als keizer werk van door alle 47 Japanse prefecturen te bezoeken.

Later maakte Akihito een veel gewaardeerde rondrit langs Japanse oorlogsmonumenten in onder meer Hiroshima, Nagasaki en Okinawa. Hij kreeg ook veel lof voor zijn toespraken na de verwoestende Sendai-tsunami en de kernramp van Fukushima.

Ook op het wereldtoneel liet Akihito van zich horen. Al vlak na zijn aantreden maakte hij excuses voor de gruwelen die de Japanse bezetting in China had veroorzaakt. In 2005 bezocht hij het Amerikaanse eiland Saipan, waar zwaar is gevochten in de Tweede Wereldoorlog. Hij eerde er zowel de Japanse als de Amerikaanse slachtoffers.

In 2015 sprak Akihito gevoelens van "diep berouw" uit tijdens de nationale herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Dit gebeurde nooit eerder bij een nationale herdenking omdat de keizer geen politiek uitspraken mag doen.

Keizer in Leiden

In 2000 bezocht Akihito Nederland tijdens een staatsbezoek. De keizer betuigde spijt voor het leed dat de Tweede Wereldoorlog in Nederland heeft aangericht. Opvallend aan het bezoek was de gemoedelijke wandeltocht die de keizer en vrouw samen met koningin Beatrix maakten door Leiden.