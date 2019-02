Aantal burgerdoden Afghanistan stijgt naar recordhoogte

De strijd in Afghanistan heeft in 2018 het hoogste aantal burgerdoden gekost sinds 2009, het jaar dat de Verenigde Naties het aantal slachtoffers systematisch gingen bijhouden. De VN-missie in Afghanistan telde in 2018 in totaal 10.993 burgerslachtoffers: 3804 doden en 7189 gewonden.

De stijging van 11 procent ten opzichte van 2017 werd vooral veroorzaakt door het gestegen aantal zelfmoordaanslagen door Islamitische Staat (IS) en de toename van het aantal luchtaanvallen door de VS en zijn bondgenoten.

Onacceptabel

De meeste slachtoffers vielen door geweld van de kant van IS en de Taliban, een kwart door optreden van de regeringstroepen en zijn internationale bondgenoten.

De VN-gezant voor Afghanistan, de Tadamichi Yamamoto, noemt de toename van de burgerslachtoffers "zeer verontrustend en totaal onacceptabel". "Het is tijd dat er een eind komt aan deze tragedie", zei Yamamoto. "De beste manier is stoppen met vechten."

Onderhandelingen

Sinds de VN met stelselmatig tellen begon, zijn bij de strijd in totaal 30.000 burgers omgekomen en 60.000 burgers gewond geraakt.

Morgen begint in Qatar een nieuwe ronde van vredesonderhandelingen tussen de Amerikaanse gezant Zalmay Khalizad en de Taliban.

In januari zeiden Taliban-vertegenwoordigers tegen persbureau Reuters dat de onderhandelaars een akkoord hebben over de terugtrekking van buitenlandse troepen uit Afghanistan.

In ruil zouden de Taliban de VS hebben verzekerd dat Afghanistan geen vrijhaven wordt voor terreurgroepen als al-Qaeda of IS om de Verenigde Staten of zijn bondgenoten aan te vallen.