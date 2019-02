Wekdienst 24/2: top in Sharm-el-Sheikh en schaatsen om wereldtitel

Wat heb je gemist?

Bij verschillende grensposten in Venezuela is het gisteren tot gewelddadigheden gekomen, waarbij twee doden en bijna 300 gewonden zijn gevallen. De twee betogers kwamen om in een confrontatie met de politie aan de Venezolaanse kant van een grensovergang met Brazilië.

De confrontaties kwamen niet uit het niets. Oppositieleider en zelfverklaard interim-president Juan Guaidó had aangekondigd hulpgoederen vanuit Colombia Venezuela binnen te brengen, ondanks de waarschuwing van president Maduro dat hij dat met alle middelen zou voorkomen.

Ander nieuws uit de nacht:

Saudi-Arabië heeft voor het eerst een vrouwelijke ambassadeur aangesteld. Prinses Reema bint Bandar Al Saud wordt de nieuwe ambassadeur van het land in de Verenigde Staten. Ze volgt daarmee een zoon van koning Salman op.

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un is met de trein vertrokken naar de Vietnamese hoofdstad Hanoi. Daar ontmoet hij woensdag de Amerikaanse president Trump voor een nieuwe top tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten.

In een flatwoning in Oss is een man dood aangetroffen. De politie zegt dat er sprake is van een misdrijf. Wanneer en hoe de man om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk.

En dan nog even dit:

Al meer dan 25 jaar zijn beschuldigingen van seksueel wangedrag, kinderporno en seks met minderjarigen onlosmakelijk met R. Kelly verbonden. De zanger heeft altijd ontkend en is nog nooit schuldig bevonden, maar sinds vrijdagavond zit Kelly vast. Hij is aangehouden voor het seksueel misbruiken van vier vrouwen. Het ziet er wederom niet goed uit voor de zanger, maar hij heeft vaker in deze situatie gezeten, en kwam er áltijd weer uit.

Bekijk hier de beschuldigingen en aanklachten van 1994 tot 2018: