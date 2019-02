R. Kelly leek jarenlang onaantastbaar, komt daar nu een einde aan?

Toch twijfelen veel mensen er niet aan dat hij de man in de video is. Het is langer bekend dat hij vaker in zijn woonplaats Chicago zoekt naar jonge meisjes. "Iedereen wist het, maar niemand deed iets", zegt muziekjournalist Jim DeRogatis tegen radiostation NPR.

Hij schrijft al sinds 2000 over de misdragingen van de zanger. Vorig jaar publiceerde hij op Buzzfeed News een verhaal over een sekssekte die Kelly in zijn huizen runt. Vrouwen moesten de zanger met 'daddy' aanspreken en zelfs voor een toiletbezoek of eten toestemming vragen.

Hoe kon hij zolang doorgaan?

Volgens DeRogatis is het bovendien algemeen bekend dat Kelly al jarenlang bij een McDonald's en bij zijn oude middelbare school naar jonge meisjes zocht. Volgens DeRogatis werd er weinig tegen de misdragingen van Kelly gedaan omdat zijn slachtoffers zwarte meisjes waren. "Dit zijn niet de slachtoffers die we kennen van Harvey Weinstein. Dat zijn inmiddels beroemde actrices die we kennen. Dit zijn slachtoffers waarvan het lijkt dat niemand om ze geeft."

Dat beeld kwam dit jaar opnieuw naar voren door de documentaireserie Surviving R. Kelly, die begin januari op de Amerikaanse televisie werd uitgezonden. In de documentaire wordt in detail gesproken over het seksueel misbruik door de zanger. Miljoenen Amerikanen keken naar de reeks waarin meerdere vrouwen hun ervaringen met de zanger delen.

De trailer van Surviving R. Kelly: