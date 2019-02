Kim Jong-un met trein onderweg naar tweede top met Trump in Vietnam

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un is met de trein vertrokken naar de Vietnamese hoofdstad Hanoi. Daar ontmoet hij woensdag de Amerikaanse president Trump voor een nieuwe top tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten.

Kim wordt in de trein vergezeld door Kim Yong-chol, die wordt gezien als de belangrijkste Noord-Koreaanse onderhandelaar met de VS. Ook de zus van de dictator reist mee, melden de Noord-Koreaanse autoriteiten via hun staatspersbureau KCNA. De reis van Noord-Korea naar Vietnam is zo'n 4500 kilometer lang en duurt zeker twee dagen.

Gisteren kwamen er al berichten over een groen-gele trein die vanuit Noord-Korea over een spoorbrug richting de Chinese grensstad Dandong was gezien. Eerder gebruikte het Noord-Koreaanse regime dezelfde trein al voor buitenlandse reizen. Normaal gesproken wordt over de reizen van Kim niets naar buiten gebracht.

Bij de vorige top in Singapore ging Kim nog met een Boeing 747, die door Air China beschikbaar was gesteld. Er gaan geruchten dat het regeringstoestel van Noord-Korea, een Iljoesjin die ook wel eens spottend 'Air Force Un' wordt genoemd, niet luchtwaardig meer is.

Geen resultaten

Kim en Trump ontmoeten elkaar komende week voor de tweede keer. De eerdere top, die in juni vorig jaar in Singapore werd gehouden, werd afgesloten zonder dat daar concrete resultaten werden geboekt over onder meer de denuclearisering van Noord-Korea of het opheffen van Amerikaanse sancties.

Deskundigen verwachten dat Kim de VS gaat vragen om de onderlinge relatie te verbeteren en de sancties die de Amerikanen tegen Noord-Korea hebben ingesteld te verlichten. Verder zou hij garanties willen vragen voor zijn eigen veiligheid.

Onwaarschijnlijk

Noord-Korea schortte afgelopen jaar zijn testprogramma voor langeafstandsraketten en nucleaire raketten op. Ook zei het land dat het testlocaties heeft ontmanteld, al hebben deskundigen dat niet onafhankelijk kunnen vaststellen. De Verenigde Staten vinden dat Noord-Korea niet genoeg doet en willen dat het land zijn raketprogramma opgeeft.

Of de Noord-Koreanen dat ook echt zullen doen is maar de vraag. In januari zeiden de chefs van de Amerikaanse inlichtingendiensten dat het onwaarschijnlijk is dat het land ooit afstand zal doen van zijn kernwapenarsenaal.

Strenge veiligheidsmaatregelen

De top tussen Trump en Kim gaat gepaard met strenge veiligheidsmaatregelen langs de reisroute van de Noord-Koreaanse leider. Zo mogen vrachtwagens en voertuigen voor negen inzittenden en meer vanaf maandag niet meer de grens over tussen China en Vietnam.

Vanaf dinsdag kan geen enkel voertuig meer de grens over bij de grensplaats Dong Dang. Naar verwachting passeert Kim Jong-un dan de grens.