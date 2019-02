Schermutselingen aan Colombiaans-Venezolaanse grens

Op een grensbrug tussen Colombia en Venezuela zijn schermutselingen uitgebroken. Volgens een getuige hebben Venezolaanse militairen traangas gebruikt tegen een groep die de grens met Colombia wilde oversteken.

Op last van president Maduro is de grens afgesloten. Hij wil voorkomen dat Amerikaanse hulpgoederen vanuit Colombia naar Venezuela worden gebracht.

Drie leden van de Venezolaanse nationale garde zijn volgens ooggetuigen overgelopen naar de Colombiaanse kant van de brug, nadat een deel van de versperringen was vernield. Het Venezolaanse leger stuurde voertuigen om de brug weer te blokkeren. Ook in de grensplaats Uruña was het onrustig en raakten anti-Maduro-betogers slaags met de politie.

Enorme voorraad

Het incident speelde zich af op de Simón Bolívar-brug, ten zuidoosten van de Colombiaanse grensstad Cúcuta. Ongeveer 7 kilometer noordelijker ligt de grote Tienditasbrug, waar zich een menigte aanhangers van de Venezolaanse oppositieleider Guaidó heeft verzameld aan de Colombiaanse kant met een enorme voorraad vooral Amerikaanse hulpgoederen.

Er heersen al dagen spanningen, doordat de oppositie tegen Maduro via de Tienditasbrug met hulpgoederen Venezuela in wil. Maduro wil dat beslist voorkomen. Hij laat wel 300 ton aan hulpgoederen van bondgenoot Rusland toe die met vrachtvliegtuigen het land binnenkomt. Van Amerikaanse hulp via Colombia of andere westerse hulp via Curaçao wil hij niets weten. Hij spreekt ook tegen dat er een humanitaire crisis in Venezuela is.