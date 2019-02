Meldpunt voor geweld tegen studenten Amsterdam

De Amsterdamse studentenunie ASVA heeft een meldpunt geopend voor onveilige situaties "op en rond studentencampussen". Aanleiding is een reeks incidenten in korte tijd, vooral op en rond de Spinozacampus in de Bijlmer.

In de buurt van de Spinozacampus is onlangs een 35-jarige vrouw doodgestoken. Verder werden twee studenten van hun fiets getrokken en raakte een andere student gewond door een verdwaalde kogel terwijl ze in haar kamer televisie zat te kijken.

"Laatst is een meisje hier bij het washok gegrepen", vertelde een student onlangs aan AT5. "Ze werd om 02.00 uur van achteren door een onbekende man bij haar mond gegrepen", vulde een ander aan.

Studenten moeten streetwise worden

"Elke student in Amsterdam moet veilig zijn in haar of zijn woning. En wij krijgen steeds meer signalen dat dit momenteel niet het geval is", zegt Alba van Vliet van de ASVA. Volgens haar beperken de problemen zich niet tot de studentenflats in de Bijlmer. Ook uit Amsterdam-Noord komen berichten dat studenten zich onveilig voelen. Maar een overkoepelend beeld ontbreekt. Vandaar het meldpunt.

Van Vliet benadrukt dat het meldpunt tot actie zou moeten leiden van studentenhuisvester Duwo, de politie en de gemeente Amsterdam. "Duwo zet nu wel bewakers in op het Spinozahof, maar we zien toch ook dat alle betrokkenen vooral naar elkaar wijzen als er iets moet gebeuren. Bovendien zegt Duwo dat studenten streetwise moeten worden. Dan neem je de problemen toch niet serieus?"

Een kwartier door het donker

Het ASVA-meldpunt is niet nieuw. Ook in 2016 werd het opengesteld, toen naar aanleiding van een reeks incidenten aan de Spaklerweg in Amsterdam. In korte tijd kwamen 52 meldingen binnen. Op sommige locaties leidde dat tot cameratoezicht en verbetering van de straatverlichting.

Volgens Van Vliet is de aandacht daarna weer weggezakt. "Het wordt tijd dat de betrokken partijen verantwoordelijkheid nemen en met structurele oplossingen komen: betere beveiliging maar ook een goede ov-voorziening. Zodat je niet een kwartier door het donker hoeft te lopen om thuis te komen."