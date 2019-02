Meisje dat gewond raakte in skilift aan beterende hand

Het Nederlandse meisje dat afgelopen donderdag zwaargewond werd gevonden in een Franse skilift, is aan de beterende hand. Dat zegt een openbaar aanklager van de stad Thonon-les-Bains tegen Franse media. Het meisje van 6 ligt nog wel in zorgelijke toestand in een ziekenhuis in Genève.

De aanklager is een onderzoek begonnen naar het ongeluk. De eerste bevindingen wekken de indruk dat het meisje niet met haar hoofd klem is komen te zitten, zoals eerder werd aangenomen, maar onwel is geraakt.

Dat blijkt onder meer uit een foto die bij aankomst op de berg automatisch werd gemaakt van de mensen in de lift. Daarop is te zien hoe het meisje met haar nek op de veiligheidsbeugel rust, wat weer tot een zuurstofgebrek naar de hersenen kan hebben geleid.

Verhoren

De Franse justitie onderzoekt ook hoe het kan dat geen van de volwassenen die ook in de skilift zaten iets hebben gemerkt. Zij zijn verhoord. De politie heeft ook gesproken met de exploitant van de skilift en de skileraar aan wiens zorg het meisje was toevertrouwd.

Het ongeluk gebeurde in Châtel, een gemeente in het Frans-Zwitserse skigebied Portes du Soleil.