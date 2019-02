Grote drukte bij Intertoys, problemen met inleveren cadeaubonnen

De cadeaukaarten van Intertoys zouden nog tot en met morgen geldig zijn, maar veel klanten kregen ze vandaag niet ingeleverd. Dat kwam volgens de failliete speelgoedwinkel door een storing in het cadeaubonnensysteem, veroorzaakt door een DDoS-aanval. Volgens het bedrijf is de storing inmiddels opgelost.

In veel winkels staan lange wachtrijen met mensen die dachten nog even snel hun tegoedbonnen op te maken. Eenmaal aangekomen bij de kassa kregen klanten te horen dat afrekenen met de cadeaukaart niet mogelijk was. Ook online lukte het veel mensen niet om de bonnen in te leveren.