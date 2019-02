Wegen naar skigebieden in Alpen lopen vol

Op de routes naar de Alpen neemt de verkeersdrukte toe doordat veel vakantiegangers met de auto op weg zijn naar de wintersportgebieden.

Volgens de ANWB hebben automobilisten in Zuid-Duitsland de meeste vertraging. Op de A8 tussen Karlsruhe, Stuttgart en Ulm doen ze een uur en drie kwartier langer over hun reis.

Ook op de Fernpassroute van Duitsland naar Oostenrijk is het druk. Het duurt zeker een uur langer om de skigebieden in Tirol te bereiken.

Voorjaarsvakantie

Minstens zo veel vertraging hebben wintersporters die op weg zijn naar de Franse Alpen. Op de A43 van Lyon naar Chambéry is het druk. Hetzelfde geldt voorde regio Grenoble en voor de wegen ten zuiden van Genève in Zwitserland.

In Nederland is gisteren in de regio's Midden- en Zuid-Nederland de voorjaarsvakantie begonnen. Daarom rijden vandaag veel mensen naar de sneeuw.