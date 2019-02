Amsterdammer (17) breekt wereldrecord ijszwemmen

Amsterdammer Sven Elfferich (17) heeft in Oostenrijk het wereldrecord ijszwemmen op de 1000 meter gebroken. In water met een temperatuur van 3,6 graden deed hij bijna 12 minuten (11.55,40) over de afstand, meldt NH Nieuws.

IJszwemmen is een sport met een eenvoudige alomvattende regel: het water waarin wordt gezwommen mag niet warmer zijn dan 5 graden Celsius. In het Oostenrijkse Altenw├Ârth was er in een zijarm van de Donau speciaal een zwembad voor gebouwd.

Elfferich, die vorig jaar Nederlands kampioen werd, zwom probleemloos het oude record (12.15,87, op naam van de Bulgaar Petar Stoychev) uit de boeken.

'Mensen verklaren me voor gek'

Elfferich traint elke week acht keer in het Sloterparkbad in Amsterdam. Op zaterdag zwemt hij in koud water. IJszwemmen is niet makkelijk, vertelde hij eerder aan AT5: "Mensen verklaren me soms voor gek. Dan geef ik ze gelijk want het is natuurlijk ook een vrij extreme sport."

Bij het ijszwemmen zijn wetsuits verboden. Zwemmers mogen niet meer aantrekken dan een (korte) zwembroek, badmuts en zwembril. Omdat de risico's op onderkoeling groot zijn, staan tijdens de wedstrijden duikers klaar en is een ehbo-team aanwezig om direct te kunnen ingrijpen.

20 graden onder nul

De volgende stap voor Sven Elfferich is het WK ijszwemmen dat van 14 tot en met 17 maart in het Russische Moermansk wordt gehouden. De verwachting is dat de watertemperatuur daar rond het vriespunt is. De luchttemperatuur is er ongeveer 20 graden onder nul.