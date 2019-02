Anti-Oscars uitgereikt: meeste Razzies voor Holmes & Watson

Ook de Amerikaanse president Donald Trump kreeg twee beeldjes. Voor zijn rol in de documentaires Fahrenheit 11/9 en Death of a Nation werd hij uitgeroepen tot slechtste acteur. De organisatie riepen hem en "zijn zichzelf in stand houdende kleinzieligheid" ook uit tot slechte filmkoppel. Trumps adviseur en woordvoerder Kellyanne Conway kreeg de prijs voor slechtste vrouwelijke bijrol.

Voor Melissa McCarthy was het een avond met twee gezichten. Ze kreeg de prijs voor slechtste actrice voor haar rol in de vunzige Muppet-film The Happytime Murders. Maar ze won ook in de categorie voor veelvuldig genomineerde Razzie-sterren die zichzelf met een onverwacht goede rol revancheerden. Dat was voor de film Can You Ever Forgive Me?, waarin ze een aan lager wal geraakte schrijfster speelt die literaire brieven vervalst. Daarmee verdiende ze een Oscarnominatie.

Zo werden de prijswinnaars bekendgemaakt: