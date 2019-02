Nigeria nu echt naar de stembus, maar voor jongeren weinig te kiezen

Ondanks de 73 namen op de kieslijst, lijken de presidentsverkiezingen vooral een strijd te worden tussen twee kandidaten: zittend president Muhammadu Buhari (76) en oppositieleider en Atiku Abubakar (72).

Buhari kwam in 2015 aan de macht. Vermeulen: "Hij was dé kandidaat die weer discipline zou terugbrengen naar Nigeria. Hij zou een einde maken aan de corruptie, aan de verspilling van al die ambtenaren en regeringsleiders. Dat heeft hij ook echt wel geprobeerd, maar het economische tij zat hem tegen."

Buhari werd uiteindelijk ziek en was lange tijd afwezig. "Een groot deel van zijn ambtstermijn heeft hij doorgebracht in een ziekenhuis in Londen. Daar hebben veel mensen naar gekeken met de gedachte van 'wat is dit nou weer?'." Toen Buhari terugkeerde, ontstond zelfs het gerucht dat hij een kloon was en niet de echte president.

De keuze voor zijn rivaal Abubakar is volgens Vermeulen voor veel Nigerianen ook lastig. "Dat is een miljardair die al eens vice-president is geweest. Hij voert nu campagne met de slogan let's make Nigeria work again, maar zijn naam wordt in verband gebracht met allerlei corruptieschandalen, dus ja, wie wil je kiezen?"

Dure campagnes

Voor veel jonge stemmers is het een onmogelijke keuze. Meer dan de helft van de kiezers is onder de 32. Zij voelen zich volgens Vermeulen niet vertegenwoordigd. "Er doen wel jongere mensen mee aan de verkiezingen, maar die hebben het geld niet om campagne te voeren."

Dat een verkiezingscampagne in Nigeria een dure grap is, heeft Vermeulen met eigen ogen gezien. "Buhari kwam campagne voeren in Lagos en daar werd kip uitgedeeld aan iedereen die naar het stadion kwam om naar hem te luisteren. Toen de kip op was, liep het stadion weer leeg."

"Ook zijn er voorbeelden van kandidaten die bij de gouverneursverkiezingen gewoon geld uit het raam van hun auto gooiden naar de mensen op straat", vertelt Vermeulen. "Je moet dus hele volle zakken hebben om campagne te voeren in het land met 190 miljoen inwoners en dat hebben de jongeren simpelweg niet."