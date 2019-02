Minderjarige asielzoekers te lang in detentiecentra, erkent Harbers

Alleenstaande minderjarige asielzoekers worden in afwachting van hun uitzetting te lang vastgehouden in detentiecentra. Staatssecretaris Harbers van Asiel meldt aan de Tweede Kamer dat deze minderjarigen in 2018 gemiddeld 21 dagen vastzaten. Daarmee wordt de geldende termijn met 7 dagen overschreden.

Volgens Harbers wordt geprobeerd de gevangenschap van minderjarigen zo kort mogelijk te houden, maar staat daartegenover dat het vertrek zeer zorgvuldig georganiseerd moet worden. De staatssecretaris geeft daarbij als voorbeeld het regelen van goede opvang in het land waar de minderjarige naartoe wordt uitgezet.

Het grootste deel van de alleenstaande minderjarige asielzoekers zit vast in de Gesloten Gezinsvoorziening (GGV) in Zeist. In 2018 wachtten tientallen minderjarigen op uitzetting. De GGV is volgens het kabinet een kindvriendelijke instelling, zonder celbeleving.

Vreemdelingenbewaring

Het aantal meerderjarige asielzoekers dat wacht op uitzetting is veel groter. In 2017 zaten ruim 3000 asielzoekers om die reden in vreemdelingenbewaring (over 2018 zijn nog niet alle cijfers beschikbaar). Harbers schrijft dat deze vorm van gevangenschap een uiterste middel is dat alleen wordt ingezet als uitzetting snel mogelijk is.

Er zijn ook 'minder dwingende' maatregelen te nemen om asielzoekers te laten vertrekken. Het gaat dan om detentiecentra waar meer vrijheid geldt of hulp bij terugkeer in combinatie met een meldplicht. Desondanks schrijft de staatssecretaris aan de Kamer dat deze maatregelen vooralsnog niet tot veel succes hebben geleid. "Vreemdelingenbewaring levert relatief en absoluut meer aantoonbaar vertrek op", aldus Harbers.

Vorig jaar concludeerde Amnesty International dat asielzoekers die moeten worden uitgezet, te lang opgesloten zitten in detentiecentra. Ook is het regime er onnodig streng, schreef de organisatie.