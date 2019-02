Hoe de crisis in Venezuela ook de fruitmarkt van Curaçao treft

De nieuwe rol die Curaçao van Nederland toebedeeld heeft gekregen in het conflict tussen de VS en Venezuela, voelt voor veel inwoners van het eiland onwennig aan. Het trotse gevoel van de een om een hub voor humanitaire hulp te zijn, staat in schril contrast tot de angst van de ander. Angst om meegezogen te worden in een militair conflict.

Als reactie op de beschikbaarheid van Curaçao om hulpgoederen op te slaan voor transport naar Venezuela, heeft Maduro een grensblokkade ingesteld. Dat was één van de gevolgen waar Curaçao al bang voor was.

Vorig jaar ging de grens ook even dicht, toen Maduro de export van goud naar Aruba en Curaçao wilde tegengaan. Daardoor verdween de drijvende Venezolaanse fruitmarkt. De beschikbaarheid van groente en fruit, dat al honderd jaar wordt gebracht vanuit Venezuela, leed er niet echt onder, de prijzen wel. Een scenario dat nu weer dreigt.

Morele plicht

De man of vrouw in de straat vindt door de bank genomen dat hulp geven een morele plicht is, maar dat Curaçao te klein is om de lasten van de wereld te dragen. "We hebben zelf veel armoede", wordt gezegd en: "Laat Amerika en Nederland hulp geven zonder Curaçao daarbij te betrekken". Of zoals een Curaçaose man bij de drijvende Venezolaanse fruitmarkt zegt: "Ik koop hier altijd fruit, zo help ik".

Correspondent Dick Drayer nam een kijkje op de drijvende fruitmarkt, dé ontmoetingsplek van Curaçaoënaars en Venezolanen, en peilde hun mening: