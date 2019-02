Politie zoekt met camera in skibox naar appende chauffeurs

De politie Midden-Nederland heeft een nieuwe manier gevonden om appende en sms'ende automobilisten te betrappen. Op onopvallende politieauto's zijn skiboxen met een camera gemonteerd. Daarmee kan de politie beter zien of een bestuurder met zijn mobieltje bezig is. Er zijn al vele honderden bonnen uitgeschreven, schrijft De Telegraaf.

"Aan het rijgedrag kunnen we vaak al zien dat een automobilist wordt afgeleid, maar via de camerabeelden kunnen we nu ook zien waardoor", zegt een medewerker van de politie Midden-Nederland in de krant. "Vaak is dat inderdaad een smartphone die net buiten het zicht wordt bediend." Hij verwacht dat andere korpsen de methode overnemen.

Op het gebruik van een smartphone achter het stuur staat een boete van 240 euro.

Vorig jaar zette de Regionale Eenheid Oost-Nederland een touringcar in bij het opsporen van appende autobestuurders. Die methode is vooral handig bij het zoeken naar appende vrachtwagenchauffeurs.