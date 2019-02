Wekdienst 23/2: Venezolanen demonstreren in Amsterdam en WK sprint

Wat heb je gemist?

Ruim een miljoen Nederlandse huizen dreigen te verzakken. Dat zegt het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek in het tv-programma De Monitor. De problemen zouden zijn ontstaan door de extreem lage grondwaterstand van afgelopen zomer. Vooral huizen die zijn gebouwd op een stalen fundering hebben last van verzakking.

Het gaat om huizen in minstens 83 gemeenten in het hele land, maar volgens het kenniscentrum worden de funderingsproblemen in maar tien gemeenten aangepakt. De kosten voor herstel kunnen al snel oplopen tot 100.000 euro per woning.

Ander nieuws uit de nacht:

Venezuela: grens met Colombia gedeeltelijk gesloten: het is de bedoeling dat vandaag tonnen aan humanitaire hulp uit vooral de VS vanuit Brazilië en Colombia het land in worden gebracht. Of dat nog doorgaat, is onbekend.

Rechter: eigenaar waterpark VS niet schuldig aan onthoofding jongen: de man werd aangeklaagd na de dood van een 10-jarige jongen in 2016, die werd onthoofd toen hij van één van de waterglijbanen afging.

R. Kelly aangehouden voor seksueel misbruiken minderjarige meisjes: de Amerikaanse zanger heeft zichzelf aangegeven bij de politie in Chicago. Hij is aangehouden voor tien gevallen van seksueel misbruik van vier mensen, van wie er zeker drie ten tijde van het misbruik nog minderjarig waren.

En dan nog even dit:

De Amerikaanse commerciële ruimtevaartmaatschappij Virgin Galactic heeft voor het eerst met een passagier de ruimte bereikt. Het toestel SpaceShipTwo VSS Unity bereikte gisteravond (Nederlandse tijd) een hoogte van 89,9 kilometer, dat volgens de normen van de Amerikaanse luchtmacht de ruimte is.

Aan boord van de VSS Unity zaten twee piloten en Beth Moses, het hoofd van de astronautenopleiding van Virgin. Zij wilde met haar vlucht ervaren hoe het is om mee te vliegen als passagier van het ruimteschip. Een van de piloten was achteraf jaloers op zijn passagier. "In de luchtvaart is een gezegde dat de piloten de beste stoel hebben. Maar ik ben daar vandaag niet zo zeker van", zei hij.