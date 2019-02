Rechter: eigenaar waterpark niet schuldig aan onthoofding jongen

Een rechter in de Amerikaanse staat Kansas heeft de aanklachten tegen de eigenaar en een manager van een waterpark en de ontwerper van een glijbaan laten vallen. Een 10-jarige jongen werd in 2016 in de attractie onthoofd, toen hij met zijn hoofd tegen een metalen constructie aankwam in de Verrückt-glijbaan.

De openbaar aanklager van de staat noemde het waterpark en de leiding verantwoordelijk voor de dood van de jongen, die de zoon is van een regionale Republikeinse politicus. Zo had volgens hem het onderhoud beter moeten worden uitgevoerd.

Maar de rechter zei dat het bewijsmateriaal niet op orde was. Volgens de aanklagers voldeed de glijbaan namelijk niet aan de eisen, maar toen de attractie gebouwd werd, bestonden die eisen echter nog niet.

Eerdere incidenten

Het ongeluk gebeurde 3 jaar geleden in de glijbaan, die juist door het waterpark werd aangeprezen. De jongen zat met twee vrouwen in een bootje, toen de beschermende schouderbanden los schoten. De jongen kwam tegen de ijzeren beschermingsconstructie boven de baan en werd daardoor onthoofd. De twee vrouwen raakten ook gewond.

Later meldden zich klokkenluiders, die vertelden dat er zeker dertien eerdere incidenten met de glijbaan waren geweest. Zo raakte een 15-jarig meisje blind en liepen twee andere bezoekers een hersenschudding op.

De 51 meter hoge attractie werd in juli 2014 geopend en was de hoogste en snelste waterglijbaan ter wereld. Bezoekers konden in een bootje naar beneden glijden met snelheden tot 100 kilometer per uur. De attractie is sinds het dodelijke ongeluk gesloten en later gesloopt.