Venezolaanse Guaidó verschijnt ondanks reisverbod bij benefietconcert Colombia

De Venezolaanse oppositieleider en zelfbenoemde interim-president Guaidó is onverwachts verschenen op een benefietconcert in Colombia, ondanks een reisverbod vanuit Venezuela. Het hooggerechtshof in dat land verbood het Guaidó vorige maand nog om het land te verlaten.

Volgens de krant El Nacional werd Guaidó met een helikopter de grens overgevlogen. Hij ontmoette daar de Colombiaanse president Ivan Duque bij het benefietconcert 'Venezuela Aid Live', een initiatief van de Britse miljardair Richard Branson om geld voor humanitaire hulp voor Venezuela op te halen. Het land kampt met een crisis en grote voedseltekorten. Guaidó werd door zijn aanhangers met luid gejuich begroet.

Noodhulp

Vandaag wil Guaidó met duizenden aanhangers Amerikaanse noodhulp over de grens naar Venezuela brengen. Noodhulp die tot nu toe wordt tegengehouden omdat de grens tussen Venezuela en Colombia geblokkeerd wordt door het leger van Venezuela.

De regering-Trump meldde vandaag dat het zo'n 200.000 kilo aan humanitaire hulp richting de Colombiaans-Venezolaanse grens heeft gestuurd. Het gaat onder meer om een maand voedsel voor 2000 mensen en medische goederen. De VS erkent, net als tientallen andere landen, Guaidó als president van Venezuela en eist het vertrek van zittend Maduro. Rusland en China steunen Maduro.

Maduro wil niet dat de Amerikaanse hulp het land binnenkomt en heeft de grens gesloten. Volgens Maduro heeft Venezuela de hulp helemaal niet nodig. Hij heeft vanwege 'Venezuela Aid Live' een tegenconcert georganiseerd, onder het motto 'Handen af van Venezuela'. Dat wordt nog tot zondag gehouden.