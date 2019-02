Naar verhouding weer evenveel mensen aan het werk als voor de crisis

Er waren afgelopen jaar naar verhouding evenveel mensen aan het werk als voor de crisis. De afgelopen jaren kwamen door de aantrekkende economie steeds meer mensen aan een baan, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vastgesteld.

Volgens het CBS was in 2018 zo'n 68 procent van de mensen tussen de 15 en 75 jaar aan het werk. "Bij sommige leeftijdsgroepen is de arbeidsparticipatie soms zelfs 90 procent", zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

Crisis

Ook het verschil tussen werkenden met een Nederlandse achtergrond en een niet-westerse achtergrond is de afgelopen jaren kleiner geworden. Vooral mensen met een niet-westerse achtergrond verloren tijdens de crisis relatief vaker hun baan.

Het verschil tussen de twee groepen werd tijdens de crisis dan ook groter. De arbeidsdeelname van werkenden met een niet-westerse achtergrond was in 2014 ruim 55 procent, terwijl de arbeidsdeelname van mensen met een Nederlandse achtergrond toen meer dan 66 procent was.

Volgens Van Mulligen komt dat omdat in de groep met een niet-westerse achtergrond meer jongeren laagopgeleid zijn. "In tijden van crisis verliezen jongeren en laagopgeleiden vaak als eerst hun baan. Maar nu de economie aantrekt, merken zij ook het eerst dat er weer werk is", verklaart Van Mulligen.