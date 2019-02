R. Kelly aangeklaagd voor seksueel misbruik van minderjarige meisjes

Zanger R. Kelly is aangeklaagd voor tien gevallen van seksueel misbruik. In drie van de tien gevallen gaat het om seksueel misbruik van minderjarige meisjes, meldt persbureau Reuters op basis van rechtbankdocumenten.

Robert Kelly, zoals de artiest echt heet, moet over een paar weken in de rechtbank verschijnen. Er hangt een celstraf van 3 tot 7 jaar boven zijn hoofd.

De aanklachten gaan volgens Reuters over vier verschillende meisjes in de leeftijd van 13 tot 16 jaar oud en hebben plaatsgevonden tussen 1998 en 2010.

Geruchten

Het nieuws komt een paar weken na de uitzending van de documentaire Surviving R. Kelly naar buiten. Daarin beschuldigen meerdere vrouwen de artiest van seksueel misbruik en van seks met minderjarigen. Over dat seksuele misbruik gingen al jaren geruchten rond.

Eerder werd Kelly al gearresteerd vanwege het bezit van kinderporno. En ook stond hij al terecht omdat hij seks had gehad met minderjarige meisjes. De 52-jarige zanger van nummers als I Believe I Can Fly heeft altijd ontkend. Hij werd nooit eerder veroordeeld.

In het verleden kreeg de campagne #MuteRKelly op social media veel bijval van celebrities. In de campagne werd gevraagd om een strafrechtelijk onderzoek. Ook nam Sony Music eerder al afstand van de artiest. Het platenlabel zette Kelly aan de kant en wilde niet meer met hem samenwerken.

Optreden in Amsterdam

Het is de vraag of Kelly's tournee door Europa nu nog doorgaat. Op 20 april zou hij optreden in The Box in Amsterdam. Dat geplande concert veroorzaakte online veel ophef. Er werd een petitie gestart tegen het optreden, maar die werd een paar dagen later weer offline gehaald.