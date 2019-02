Voetballers weigeren te spelen voor trainer na racistische uitspraken

Een aantal spelers van het eerste team van amateurclub SV Argon uit Mijdrecht wil niet meer voetballen omdat hun trainer Ron van Niekerk racistische uitspraken heeft gedaan. Het AD meldt dat de spelers zijn opgestapt. De uitspraken zijn gedaan in een wedstrijd tegen de Amsterdamse club WV-HEDW.

Jocelino de Sa, een van de eerste spelers die opstapten, vertelt aan de krant dat een speler van Argon de bal op een vervelende manier teruggaf aan de keeper van WV-HEDW. "Een donkere speler reageerde daarop met 'viezerik', waarop Ron van Niekerk antwoordde met: 'ga jezelf wassen, zwarte lul." Ook hoorde hij van wisselspelers dat de trainer "Ik heb je moeder geneukt voor 10 euro" naar een speler heeft geroepen.

Ook voetballer Epi Kraemer komt aan het woord in het AD. "Ik hoorde van teamgenoten dat hij tijdens de trainingen dingen zei als: ik ben in een racistische bui, dus alle donkere spelers moeten opruimen."

Berisping

In eerste instantie liet het bestuur van de club weten dat Van Niekerk een berisping heeft gekregen, maar dat hij wel kan aanblijven als hoofdtrainer. Daarop heeft de rest van de spelersgroep ook het vertrouwen opgezegd in de coach. In een verklaring op de website staat te lezen dat het bestuur zich beraadt op te nemen stappen.

Trainer Van Niekerk heeft zich ziek gemeld. "Hij is behoorlijk ontdaan door alles wat zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld" , zegt voorzitter Ton Goedemoed tegen de NOS. De wedstrijd morgenmiddag om 14.30 tegen Roda '46 gaat wel door.

"We hebben met de spelersgroep afgesproken dat ze morgen de wedstrijd spelen met de assistent-trainer als hoofdcoach. Die afspraak was al gemaakt voordat we wisten dat de trainer zich ziek heeft gemeld." Vijf spelers weigeren ook na deze afspraak nog om morgen te spelen.

Kwaad daglicht

"Ik stond zelf bij de dug-out toen de uitspraken zijn gedaan. Ik heb het zelf niet goed kunnen verstaan, maar het ging er heftig aan toe. De trainer zelf zegt dat hij zich niet kan herinneren wat hij heeft gezegd, maar dat hij wel vond dat hij te ver was gegaan en daar heeft hij excuses voor gemaakt", aldus de voorzitter.

Onlangs werd het contract van trainer Van Niekerk met een jaar verlengd. Er waren volgens de voorzitter geen aanwijzingen dat hij zich eerder racistisch heeft uitgelaten. "Voor deze week hebben we nog nooit iets gehoord uit de spelersgroep. We hebben ook in overleg met de spelersgroep besloten het contract van de trainer te verlengen. Dat speelde nog geen drie weken geleden. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de spelers de trainer en club in een kwaad daglicht willen stellen via de media."

Ron van Niekerk heeft aan de NOS laten weten niets over de zaak te willen zeggen.