De zware tocht van de Venezolaanse vluchteling: 'Kleren van mijn baby gestolen'

Intussen heeft Maduro de landgrens met Brazilië laten sluiten. Ook de zeegrens met Curaçao, Bonaire en Aruba is gesloten. Hij overweegt hetzelfde te doen met de grens met Colombia.

Door de sluiting kunnen hulpgoederen Venezuela niet in. Volgens Maduro is de hulp niet nodig omdat er in zijn land helemaal geen humanitaire crisis is. Oppositieleider Guaidó heeft gezegd dat de hulpgoederen morgen alsnog worden uitgedeeld. Maduro heeft al gezegd dat niet te zullen toestaan.