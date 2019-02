Oppositie Suriname gaat binnenlanden in voor de indianen en boslandcreolen

Roy hoopt dat de activiteiten van de VHP werkelijk verandering gaan brengen in het gebied. In de regering Bouterse is hij erg teleurgesteld. "De president zegt altijd dat hij één van ons is omdat hij indiaans bloed heeft. Daarom hebben alle indianen altijd op hem gestemd. Maar hij is nu bijna 10 jaar president en heeft al die tijd niets gedaan voor ons. We vertrouwen hem niet meer. Hij is geen indiaan."

Heeft hij dan wel vertrouwen in de VHP? "Als zij in het dorp een waterpomp neerzetten, dan krijgen zij mijn stem."

Opeens drinkwater?

Intussen moet president Bouterse met lede ogen aanzien hoe de ooit zo frisse paarse vlaggen van zijn NDP als poetslappen dienst doen en zijn traditionele achterban nu gekleed gaat in de oranje shirts van de VHP.

"Het is aan ons om ervoor te zorgen dat ze die blijven dragen," zegt coördinator Dharansingh. "Het is heel waarschijnlijk dat Bouterse binnenkort gaat reageren op onze activiteiten in dit gebied. Hij heeft dat al vaker gedaan toen hij zag dat we ergens bezig waren. Het zou me niets verbazen als Palumeu vlak voor de verkiezingen opeens drinkwater heeft."