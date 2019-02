Cadeaubonnen waardeloos na faillissement, 'maar het geld is van de klant'

Consumenten krijgen van Intertoys dus nog een paar dagen de kans om hun kaart te verzilveren. Bij het omvallen van bijvoorbeeld V&D kon dat niet. Toen ging voor miljoenen euro's aan V&D-bonnen in rook op, tot grote onvrede van veel mensen. Dat gebeurde ook bij Free Record Shop en Kijkshop.

"We zijn blij met de oplossing van Intertoys", zegt Martin de Wilde van Branchevereniging Cadeaukaarten Nederland. "Toch wat chiquer dan hoe het in het verleden is gegaan bij faillissementen."

De branchevereniging zegt met Stichting Keurmerk Cadeaukaarten in gesprek te zijn over betere bescherming van consumenten. "Wat de beste oplossing is, kan ik nog niet zeggen. Het is een proces wat tijd kost."

Volgens een woordvoerder van de speelgoedketen is de totale waarde van de Intertoys-kaarten die nog in omloop zijn ongeveer 1 miljoen euro. "We verwachten dat het merendeel daarvan deze dagen nog wel wordt ingeleverd."