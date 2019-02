In welke beerput komt Gerrit Zalm te werken?

Juist bij deze groep klanten is er een groter risico op witwassen. Er is vaak weinig zicht op waar hun geld vandaan komt of uiteindelijk belandt. Ook zitten er klanten tussen die internationaal bekendstaan als 'hoog risico'.

Wereldwijde omwegen

Wat niet meehelpt is dat het toezicht op de afdeling in Estland, met deze klanten, niet hetzelfde was als het toezicht bij de rest van de bank in Denemarken. Zo waren veel documenten met belangrijke informatie over klanten alleen in het Ests of Russisch beschikbaar.

In de jaren erop wordt er veel misbruik gemaakt van dit gebrekkige toezicht. Zo kan de Azerbeidzjaanse president Alijev via bedrijven van hem en zijn vertrouwelingen geld storten op rekeningen van Danske Bank in Estland.

Dat geld belandt daarna via omwegen over de hele wereld bijvoorbeeld bij de Italiaanse politicus Luca Volonté. Die stemde in de Raad van Europa een rapport over de slechte mensenrechtensituatie in Azerbeidzjan weg, en kreeg meer dan 2 miljoen dollar.