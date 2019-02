Hulpdiensten roepen op tot landelijk pensioenprotest op 18 maart

De hulpdiensten houden op 18 maart een landelijke protestdag tegen het pensioenbeleid van het kabinet. Werknemers van onder meer de politie, douane, defensie en andere instanties gaan dan naar het Malieveld in Den Haag.

Politiebond NPB roept op om al vroeg in de ochtend te beginnen met een zwaan-kleef-aan-actie: het is de bedoeling dat dienstwagens uit het hele land in estafettevorm naar Den Haag rijden met 66 kilometer per uur. Die snelheid staat symbool voor de pensioengerechtigde leeftijd die de bonden graag willen. Daarna zijn er manifestaties op het Malieveld en een protestmars door het politieke hart van Den Haag.

Ongezond pensioenbeleid

De vakbonden FNV, CNV en VCP, maar ook politiemensen, brandweerlieden en ambulancemedewerkers protesteren al wekenlang, sinds het klappen van het pensioenoverleg tussen werkgevers, werknemers en het kabinet in december. Er waren onder meer acties in de Rotterdamse haven en blokkades van gebouwen in Den Haag.

De demonstranten willen onder meer dat de boete op vroegpensioen wordt afgeschaft en dat de AOW-leeftijd wordt bevroren op 66 jaar. Ze vinden het ongezond en onwenselijk dat de pensioenleeftijd steeds verder wordt opgeschoven. Die wordt vanaf 2022 berekend op basis van de levensverwachting, maar waarschijnlijk kunnen werknemers die in 1990 zijn geboren pas op hun 71e met pensioen.