Boer moet nabestaanden half miljoen betalen na dodelijke koeienaanval

Een boer uit Tirol moet aan de nabestaanden van een Duitse vrouw een schadevergoeding van 490.000 euro betalen. Doordat hij onzorgvuldig was, kon het gebeuren dat het slachtoffer in 2014 door zijn koeien werd vertrapt.

De 45-jarige toeriste uit Bad D├╝rkheim liet in juli 2014 haar hond uit op een wandelpad door een weide in het Pinnisdal. Ze passeerde de kudde aanvankelijk zonder problemen. Even later begonnen enkele dieren de vrouw toch te achtervolgen, waarna ze haar op de hoorn namen en op de grond gooiden. Daar werd ze door de hele kudde vertrapt. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De hond wist te ontsnappen.

Volgens de rechter had de boer de koeien achter een hek moeten plaatsen. Hij had wel borden neergezet, met daarop een waarschuwing voor de koeien die agressief konden zijn vanwege hun kalfjes, maar die voorzorgsmaatregel deed de rechter af als onvoldoende.

De advocaat van de eigenaar is het niet eens met de uitspraak, want dat zou volgens hem betekenen dat alle wandelpaden omheind moeten worden. Die lopen in Oostenrijk namelijk vaak over land waarop ook koeien grazen. Hij zegt dat de uitspraak vooral voor de veehouders in de Alpen grote gevolgen kan hebben. De boer heeft al laten weten dat hij in beroep gaat.