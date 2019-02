Cementwagen in Eindhoven staat vast in eigen verloren lading

In Eindhoven is een cementvrachtwagen in zijn eigen lading vast komen te staan. Waarschijnlijk is de cementmolen afgebroken.

De chauffeur stond stil voor het stoplicht toen hij wat lawaai hoorde en in zijn spiegel de lading cement zag vrijkomen. De wagen kan niet meer wegkomen uit de enorme plas cement die over het wegdek is gestroomd.

Een toevallig passerende ambulance heeft de weg afgesloten voor het verkeer. Hulpdiensten en de eigenaar van het bedrijf bekijken hoe ze het cement moeten wegkrijgen. De Geldropseweg is een belangrijke uitvalsroute aan de zuidwestkant van Eindhoven.