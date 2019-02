Celstraf voor Zweed die kroonjuwelen stal

Een Zweed heeft een celstraf van 4,5 jaar gekregen voor de diefstal van kroonjuwelen in juli vorig jaar. De 22-jarige man nam toen twee kronen en een rijksappel mee uit de kathedraal van Strängnäs, ten westen van Stockholm.

De juwelen stammen uit de 17de eeuw. Hun waarde wordt op ruim 6 miljoen euro geschat. Ze werden gebruikt bij de begrafenis van koning Karl IX (1550-1611) en zijn echtgenote koningin Christina (1573-1625).

De man werd in september vorig jaar opgepakt. De juwelen werden begin deze maand teruggevonden in een afvalbak in Stockholm.

De bekentenis kwam op de laatste dag van het proces. Net daarvoor had het OM een match vastgesteld tussen het dna van de man en het dna op de kostbaarheden.