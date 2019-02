OM vervolgt verpleegkundige voor vier 'insulinemoorden'

De verpleegkundige uit Rotterdam die ervan verdacht wordt dat hij bewoners van verzorgingshuizen heeft ingespoten met insuline, wordt vervolgd voor elf zaken. Hem wordt vier keer moord ten laste gelegd, zei de officier van justitie vanochtend in de rechtbank. In de andere zaken wordt hij verdacht van poging tot moord.

Verdachte Rahiied A. (22) zou in verzorgingshuizen in de regio Rotterdam oudere patiƫnten zonder noodzaak insuline hebben toegediend, waardoor ze ziek werden of overleden.

Eind 2017 ontdekten artsen een hoge dosis insuline in het bloed van een patiƫnt die onwel was geworden. Daarna kwam de zaak aan het rollen en werd de verpleegkundige opgepakt. Hij kon lang zijn gang gaan doordat hij vooral 's avonds en in de weekenden werkte. Er was toen weinig controle.

Tekortkomingen

In de verzorgingshuizen waar de man zijn slachtoffers maakte, waren meerdere tekortkomingen op het gebied van personeelsbeleid, deskundigheid van de medewerkers en de medicatieveiligheid. Dat blijkt uit een vandaag verschenen rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die de instellingen op de vingers tikte.

Volgens de inspectie zijn er inmiddels maatregelen genomen tegen de meeste tekortkomingen. Tegelijkertijd benadrukt de inspectie dat zaken als deze nooit voorkomen kunnen worden vanwege het "opzettelijke karakter".