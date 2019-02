Zwaan met vuurwerktrauma leert weer lopen in boodschappentas

Een zwaan bij vogelopvang De Houtsnip in Hoek van Holland leert weer lopen dankzij een opengeknipte boodschappentas. De plastic tas is een hulpmiddel bij de revalidatie.

De jonge zwaan raakte op Oudjaarsdag getraumatiseerd door de harde klappen van het vuurwerk en kan sindsdien niet meer zelfstandig lopen.

Bedenkster Sonja vertelt tegen RTV Rijnmond: "Ze zakt meteen door haar poten. De tas werkt als een soort tuigje. Hierdoor heeft ze het gevoel dat ze wordt vastgehouden. Maar we houden haar voor de gek, want we laten d'r gewoon los."