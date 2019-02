'Acteur Jussie Smollett vroeg of mannen hem niet te veel pijn wilden doen'

Ze moesten onder meer een touw om zijn nek doen, benzine over hem heen gieten en This is MAGA-country roepen, een verwijzing naar de verkiezingsslogan Make America Great Again van president Trump. Ook vroeg Smollett volgens de aanklager aan de mannen of ze hem niet te veel pijn wilden doen.

'Verachtelijk'

De rechter noemde de zaak "verachtelijk", als de beschuldigingen waar blijken. Hij stelde de borgsom voor Smollett vast op 100.000 dollar. Die heeft Smollett betaald; hij is nu vrij.

De acteur moest wel zijn paspoort inleveren. Zijn advocaten hadden gevraagd of Smollett zijn zaak in vrijheid en zonder borgsom mocht afwachten, maar dat ging de rechter te ver.

Smollett zei niets tijdens de zitting. Hij schudde een paar keer zijn hoofd en had zijn ogen dicht, melden Amerikaanse media. De zaak wordt vanaf 14 maart inhoudelijk behandeld.

Trump reageert

Jussie Smollett is bekend van de tv-serie Empire. Het verhaal dat hij als zwarte homoseksuele man door Trump-aanhangers was aangevallen maakte veel los in de VS. Het onderzoek naar de zaak kreeg een wending nadat de twee vermeende aanvallers waren opgepakt. Hun verklaringen "verlegden de richting van het onderzoek", zei de politie later.

President Trump heeft Smollett op Twitter direct aangesproken op het incident. Hij is kwaad dat zijn verkiezingsslogan onderdeel is van de zaak.