Wekdienst 22/2: Charly T. voor rechter en rapport over zes insulinemoorden

Wat heb je gemist?

De Amerikanen laten voorlopig tweehonderd militairen achter in Syrië als "een kleine vredesmacht", zegt een woordvoerder van het Witte Huis. Hoe lang zij zullen blijven, is niet bekend.

Dat is een reactie op kritiek op president Donald Trump nadat hij eind vorig jaar had gezegd dat alle Amerikaanse militairen Syrië zouden verlaten. Volgens Trump is Islamitische Staat verslagen, en was de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in het land daarom niet meer noodzakelijk.

Een van de pijnpunten bij het terugtrekken is wat er straks gebeurt met de Koerdische milities in Syrië die, gesteund door de Amerikanen, vechten tegen IS. Gevreesd wordt dat Turkije hen zal aanvallen als de Amerikanen zijn vertrokken. Trump dreigde eerder Turkije economisch te verwoesten als dat gebeurt.

Ander nieuws uit de nacht:

Israël heeft vannacht een eerste maanlander gelanceerd: de sonde meet het magnetische veld van de landingsplaats en stuurt data en foto's terug naar de aarde.

'Noord-Korea halveert voedselrantsoenen': eerder kregen inwoners van het land 550 gram voedsel per dag, maar daar blijft 300 gram van over.

Overheidscommissie Botswana adviseert herinvoering olifantenjacht: de dieren veroorzaken volgens lokale boeren overlast door oogsten te vernielen.

En dan nog even dit:

In Nijmegen werden gisteravond de 800 slachtoffers herdacht van het bombardement door geallieerde troepen. Vandaag is het precies 75 jaar geleden dat Amerikaanse piloten bijna de hele binnenstad verwoestten. Om 13.28 uur luiden de klokken twee minuten ter nagedachtenis.