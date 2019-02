VS laat voorlopig 200 militairen achter in Syrië

De Amerikanen laten voorlopig tweehonderd militairen achter in Syrië als "een kleine vredesmacht", zegt een woordvoerder van het Witte Huis. Hoe lang zij zullen blijven, is niet bekend.

President Trump besloot eind vorig jaar om alle tweeduizend in Syrië aanwezige Amerikaanse militairen terug te trekken, nu volgens hem IS is verslagen. Die terugtrekking leverde hem veel kritiek op, zowel in de VS als internationaal. Op dit moment ligt het laatste IS-bolwerk, in het oosten van Syrië, onder vuur.

Een van de pijnpunten is wat er straks gebeurt met de Koerdische milities in Syrië die, gesteund door de Amerikanen, vechten tegen IS. Gevreesd wordt dat Turkije hen zal aanvallen als de Amerikanen zijn vertrokken. Trump dreigde eerder Turkije economisch te verwoesten als dat gebeurt.

Trump heeft vandaag telefonisch met de Turkse president Erdogan gesproken. Ze hebben afgesproken om te blijven werken aan een veiligheidszone in het noorden van het land. Later deze week zullen de Amerikaanse en Turkse minister van Defensie en de hoogste militairen van beide landen elkaar ontmoeten om te praten over de situatie in Syrië.