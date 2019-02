Gele hesjes blokkeren Belgische grensovergang

De beweging van de gele hesjes ontstond in november in Frankrijk, uit onvrede over de belastingverhoging op brandstoffen. Al snel keerden de betogers zich ook tegen andere onderdelen van het kabinetsbeleid, zoals de werkloosheid, het inkomensbeleid en de tweedeling in de samenleving.

Het protest waaide over naar België en Nederland. In België liepen de protesten net als in Frankrijk al geregeld uit op gewelddadigheden, in Nederland verlopen de demonstraties rustig.