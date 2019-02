Peter Tork, bassist van The Monkees, overleden

In Connecticut is de Amerikaanse muzikant en acteur Peter Tork op 77-jarige leeftijd overleden. Hij begon als folkzanger, maar werd bekend als bassist van The Monkees. Zijn echte naam was Peter Thorkelson.

The Monkees begonnen in 1966 als een fictieve band in een tv-serie van de Amerikaanse zender NBC (in Nederland uitgezonden door de AVRO). Multi-instrumentalist Tork werd gecast als bassist. Verder speelden Davy Jones (zanger en frontman), Micky Dolenz (drums) en Michael Nesmith (gitaar) erin.

Ergernis

In de twee jaar dat de tv-serie liep, maakten The Monkees maar liefst vijf albums. Tot ergernis van de vier bandleden werd de meeste muziek op de eerste twee albums gespeeld door andere muzikanten, onder wie Frank Zappa. Alleen Tork mocht op één nummer gitaar spelen, het instrument dat hij eigenlijk het beste beheerste.

De bandleden deden van meet af aan wel de zangpartijen. Pas vanaf het derde album, Headquarters, speelden de bandleden elk hun eigen instrument. Daarvoor moest Tork wel aan Micky Dolenz de basisbeginselen van het drummen leren, want Dolenz kon aanvankelijk alleen gitaar spelen. Behalve als bassist was Tork te horen als toetsenist; Davy Jones deed dan de baspartijen.

Wereldhits

Tussen 1966 en 1968 scoorden The Monkees verschillende wereldhits, zoals Last Train to Clarksville, I'm a Believer en Daydream Believer. Hoewel critici de band zagen als een slap aftreksel van The Beatles, was John Lennon naar verluidt een fan van The Monkees.