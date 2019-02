Maduro sluit ook grens tussen Venezuela en Brazilië

Na de zeegrens met Curaçao, Aruba en Bonaire laat de Venezolaanse president Maduro nu ook de landgrens met Brazilië sluiten. Dat heeft hij op tv gezegd na overleg met zijn legertop. Maduro overweegt hetzelfde te doen met de grens met Colombia, voor zover die überhaupt nog open is.

Met het sluiten van de grenzen wil Maduro voorkomen dat er hulpgoederen naar Venezuela komen. In het land zijn grote tekorten aan voedsel en medicijnen. Van verschillende kanten is er hulp onderweg, onder meer vanuit de VS naar Curaçao. Dinsdag sloot hij daarom de zeegrens.

Maduro ontkent dat er in zijn land een humanitaire crisis is en stelt dat er dus helemaal geen hulp nodig is. In zijn ogen heeft de VS de hulpoperatie bedacht om zijn positie te ondermijnen en een militaire aanval op Venezuela te rechtvaardigen.

800 kilometer

Ook in de Colombiaanse grensstad Cúcuta liggen Amerikaanse hulpgoederen klaar. Vanochtend vertrok vanuit de Venezolaanse hoofdstad Caracas, 800 kilometer van Cúcuta, een konvooi om de goederen op te halen. In een van de wagens zit oppositieleider Guaidó, die door tientallen landen wordt erkend als interim-president van Venezuela.

Guaidó wil de hulp zaterdag naar Caracas brengen, maar het is de vraag of dat gaat lukken. Venezolaanse veiligheidstroepen hebben een brug over de grensrivier bij Cúcuta al geblokkeerd. Veel grensovergangen met Colombia zijn al jaren grotendeels gesloten voor verkeer, maar voetgangers kunnen er nog wel overheen.

'Morele plicht'

Intussen heeft de Rooms-Katholieke Kerk de Venezolaanse regering opgeroepen de hulp wel toe te laten. "Het land heeft humanitaire hulp nodig", schrijven de Venezolaanse bisschoppen in een gezamenlijke verklaring. "Hulp vragen en aannemen is geen landverraad, maar een morele plicht."

De bisschoppen gaan in hun verklaring nog verder door de strijdkrachten op te roepen de kant van het volk te kiezen. "Ze zouden geen bevelen moeten opvolgen die slecht zijn voor het leven en de veiligheid van de bevolking." Tot nog toe heeft Maduro de steun van het leger.