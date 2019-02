Russische militairen krijgen socialemediaverbod

Russische militairen krijgen een verbod op het gebruiken van sociale media als zij op missie zijn. Dat staat in een wet die de Doema, het Russische parlement, heeft aangenomen.

Rusland is de afgelopen jaren geregeld in verlegenheid gebracht door het smartphone-gebruik van militairen. Zo achterhaalde onderzoekscollectief Bellingcat via Russische sociale media dat de Bukraket waarmee vlucht MH17 werd neergehaald, uit Rusland kwam.

Ook de aanwezigheid van het Russische leger in Syriƫ werd eerder bekend dan de bedoeling was, doordat militairen foto's plaatsten waaruit hun locatie viel af te leiden.

De nieuwe wet verbiedt militairen missiegevoelige informatie te publiceren op platforms als VKontakte, dat vergelijkbaar is met Facebook. Dat komt in de praktijk neer op een verbod op het plaatsen van alle soorten beeldmateriaal en locatie-aanduidingen in posts.

Fitness-apps

Restricties op smartphonegebruik van militairen zijn gangbaar. Nederlandse militairen mogen bijvoorbeeld geen sport- en fitness-apps gebruiken, omdat die persoonlijke gegevens van militairen ontsluiten. Eerder werd al bekend dat de populaire sport-app Strava hardloop- en fietspatronen blootlegt die de locaties van militaire bases verraadden.